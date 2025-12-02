На рынках ЕС снизился спрос на электромобили Tesla

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объемы регистраций снизились ощутимо почти во всех крупных странах региона, пишет Укравтопром. Падение особенно заметно на рынках, которые ранее были структурно важными для бренда.

Наибольшее сокращение продаж зафиксировали во Франции, где количество регистраций Tesla уменьшилось на 58 процентов и составило 1593 автомобиля. Подобная ситуация в Швеции, где спад достиг 59 процентов, а общий объем продаж составил лишь 1466 машин. В Дании зафиксировано снижение на 49 процентов до 534 авто, в Нидерландах – на 44 процента до 1627 авто. В Португалии продажи упали на 47 процентов, до 425 единиц. Даже в Испании, где ранее спрос оставался относительно стабильным, снижение достигло 9 процентов, до 1523 электромобилей.

В то же время отдельные рынки демонстрируют противоположную динамику. В Норвегии продажи Tesla почти утроились и достигли 6215 зарегистрированных автомобилей, что может быть связано с завершением налоговых льгот для части моделей конкурентов и традиционно высокой долей электрокаров в стране. В Италии спрос также вырос: на 58 процентов до 1281 автомобиля.

В целом за первые одиннадцать месяцев года доля Tesla на европейском рынке существенно снизилась. Она сократилась до 1,6 процента, тогда как год назад составляла 2,4 процента. Такая динамика свидетельствует об усилении конкуренции со стороны китайских производителей, активизацию европейских брендов в сегменте доступных электромобилей и рост чувствительности потребителей к ценовым изменениям Tesla.