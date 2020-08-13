Шулявський шляхопровід знову став "вузьким місцем" - тепер тут вкладають верхній шар асфальту. Обіцяють закінчити роботи до 20 серпня.

“На Шулявському шляхопроводі розпочали вкладати верхні шари асфальтобетонного покриття на основному проїзді та на підходах зі сторони вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженко.

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Роботи триватимуть до 20 серпня. На час їх виконання рух транспорту буде частково обмежено”, – повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.