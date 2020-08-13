Шулявский путепровод снова стал "узким местом" – теперь здесь кладут верхний слой асфальта. Обещают закончить работы до 20 августа.

"На Шулявском путепроводе начали класть верхние слои асфальтобетонного покрытия на основном проезде и на подходах со стороны ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.

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Работы продлятся до 20 августа. На время их выполнения движение транспорта будет частично ограничено”, – сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.