У Національному банку України вважають, що паливо на внутрішньому ринку за підсумками року подорожчає на понад 13%.

Пальне в Україні у 2024 році дорожчатиме активніше порівняно з 2023 роком. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку.

Читайте також: Ціни на пальне знову можуть піти вгору

В звіті зазначається, що торік на українському паливному ринку ціни піднялися на 2,7%. Причина: на світових ринках дешевшала нафта, це компенсувало значне підвищення податків. "Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування палива, що діяло до вторгнення", — вважають в НБУ.

Але в Нацбанку зазначають, що навесні 2024-го очікується, що нафта почне дорожчати, а на тлі помірного зниження вартості надалі паливо в Україні подорожчає, як очікується, на 13,2%. "Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість палива стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", — прогнозують в Національному банку.

Нагадаємо, депутат Данило Гетманцев, який очолює податковий комітет Ради, наприкінці 2023 року повідомив, що в Україні тривають дискусії щодо можливого перегляду акцизів на автогаз, щоб уніфікувати їх з акцизами на бензин і дизельне пальне.