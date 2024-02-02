В Национальном банке Украины считают, что топливо на внутреннем рынке по итогам года подорожает более чем на 13%.

Топливо в Украине в 2024 году будет дорожать активнее по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка.

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В отчете отмечается, что в прошлом году на украинском топливном рынке цены поднялись на 2,7%. Причина: на мировых рынках дешевела нефть, это компенсировало значительное повышение налогов. "Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возвращения налогообложения топлива, действовавшего до вторжения", — считают в НБУ.

Также в Нацбанке отмечают, что весной 2024-го ожидается, что нефть начнет дорожать, а на фоне умеренного снижения стоимости в дальнейшем топливо в Украине подорожает, как ожидается, на 13,2%. "Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", — прогнозируют в Национальном банке.

Напомним, депутат Даниил Гетманцев, который возглавляет налоговый комитет Рады, в конце 2023 года сообщил, что в Украине продолжаются дискуссии относительно возможного пересмотра акцизов на автогаз, чтобы унифицировать их с акцизами на бензин и дизельное топливо.