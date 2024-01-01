На скільки змінилась вартість бензину на АЗС після додавання біоетанолу

З 1 травня майже весь (крім А-98) бензин, що продається в Україні, повинен містити не менше 5% біоетанолу (етилового спирту). Про наслідки цього нововведення для автовласників пише The Page.

Читайте також: Чи справді бензин А-100 збільшує потужність двигуна: експеримент

Експерти висловлюють різні припущення щодо змін цін на АЗС після початку продажів розведеного спиртом бензину. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн 30 квітня написав, що "жодного підвищення цін не очікується".

Згідно з моніторингом групи "А-95", з 23 по 29 квітня середня по країні роздрібна ціна на бензин марки А-95 знизилася на 15 коп. за літр, до 54,81 грн, повернувшись до показників квітня минулого року, тобто до збільшення акцизних ставок. Але тенденція зниження цін почала сповільнюватися через подорожчання нафти та падіння української валюти відносно євро.

За даними ресурсу vseazs.com, 30 квітня у Києві та Київській області середня ціна на бензин А-95+ була 57,24 грн за літр, А-95 – 53,47 грн, А-92 – 52,79 грн. Сьогодні, 1 травня, ці ціни не змінилися.

Мережі АЗС протягом найближчих днів та тижнів будуть аналізувати свою рентабельність та технічну (логістичну, технологічну) готовність до роботи з новим товаром. Зроблені ними висновки можуть вплинути на корективи у ціноутворенні. На цей же період (на травень та червень) Сергій Куюн радить автовласникам: