Чи справді бензин А-100 збільшує потужність двигуна: експеримент

Бензин А-100 доступний не на всіх заправках, при чому він найдорожчий з усіх видів пального. Втім, попри війну та економічні негаразди, продажі цього високооктанового пального ростуть на 20% щорічно.

Щоб з'ясувати характеристики цього пального в реальних умовах експлуатації, фахівці Інституту споживчих експертиз провели порівняльний тест на визначення потужності, крутного моменту, економічності та динамічних показників при роботі двигуна спортивного авто на цьому бензині. Окрім того, порівняли А-100 з дешевшим “брендовим” бензином А-95 однієї з великих мереж АЗК.

Також цікаво українські АЗС вже почали завозити бензин зі спиртом

Для дослідження експерти Інституту придбали два найбільш популярних зразки бензинів А-100 – NANO 100 (SOCAR) та UPG 100 (UPG), а також преміальне пальне А-95 одного із відомих брендів.

Метою дослідників було визначити різницю між зразками бензину А-100 в енергетичних показниках (потужності віддачі двигуна, крутного моменту), а також заміряти реальну витрату пального та динамічні характеристики (розгін з місця до 100 км/год та максимальну швидкість) в умовах, наближених до ідеальних. Також експертів цікавила різниця в цих показниках між А-100 та брендовим А-95.

Для вимірювань експерти використали точний динамометричний стенд Dynapack, сертифікований провідними міжнародними організаціями. На цьому обладнанні можна моделювати реальні умови руху – починаючи від навантаження на ходову частину і закінчуючи потоком повітря, показники якого змінюється зі зростанням швидкості на спідометрі автомобіля.

Також цікаво на якому брендовому бензині авто проїде більшу відстань

Експерти виміряли крутний момент на всіх зразках бензину, потужність, швидкість, а за допомогою витратоміра – “апетит” і економічність. Всі експерименти проводилось на американському спорткарі Dodge Challenger потужністю майже 500 к.с., 2023 року випуску, з пробігом 5 тисяч кілометрів.

Під час експерименту було зроблено кілька десятків циклів замірів, щоб мінімізувати похибки.

Результати випробування виявилися вражаючими. Заміри бензинів А-100 з різних АЗС показали ідентичні результати щодо віддачі крутного моменту і потужності. Також на обох зразках Challenger без проблем досяг максимальної швидкості у 290 км/год.

А ось що стосується розгону від “нуля до сотні”, то на частку секунди більш динамічним виявився SOCAR NANO 100 – 4,2 секунди проти 4,3 секунди в UPG 100. Витрати пального (хоча навряд чи цей параметр цікавить власників таких авто), також виявилися схожими. У заміському циклі руху Challenger спожив 12 літрів “сокарівського” NANO 100 і трохи більше UPG – 12,3 літра на 100 кілометрів шляху.

Однак найцікавіше почалося під час порівняння зразків А-100 з преміальним А-95. Тут різниця виявилася колосальною. Крутний момент зменшився на 5,5%, а потужність – майже на 10%! Практично на секунду виріс час розгону до 100 км/год, а максимально Dodge вдалося розігнати лише до 270 км/год. Крім того, витрата пального також збільшилася до 13,5 л/100 кілометрів у заміському циклі.

Результати порівняння на різних видах бензину:

Параметр NANO 100 (SOCAR) UPG 100 (UPG) А-95 Premium Максимальний крутний момент М, Нм 598 597 565 Максимальна потужність N, кВт 359 357 325 Розгін 0-100 км, секунди 4,2 4,3 5,2 Максимальна швидкість, км/год 290 290 270 Фактична витрата пального, міський цикл, л/100 км 16,8 16,5 18,7 Фактична витрата пального, заміський цикл, л/100 км 12,0 12,3 13,5 Відстань, подолана на повному баці пального (70 л), км (заміський цикл) 583 569 518

Висновок такий: якщо ви власник потужного авто, нема сенсу економити на пальному, інакше не отримаєте від свого улюбленця максимум, на який він здатен.