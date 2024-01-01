Действительно ли бензин А-100 увеличивает мощность двигателя: эксперимент

Бензин А-100 доступен не на всех заправках, причем он самый дорогой из всех видов топлива. Впрочем, несмотря на войну и экономические проблемы, продажи этого высокооктанового топлива растут на 20% ежегодно.

Чтобы выяснить характеристики этого топлива в реальных условиях эксплуатации, специалисты Института потребительских экспертиз провели сравнительный тест на определение мощности, крутящего момента, экономичности и динамических показателей при работе двигателя спортивного автомобиля на этом бензине. Кроме того, сравнили А-100 с более дешевым “брендовым” бензином А-95 одной из крупных сетей АЗК.

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Для исследования эксперты Института приобрели два наиболее популярных образца бензинов А-100 – NANO 100 (SOCAR) и UPG 100 (UPG), а также премиальное топливо А-95 одного из известных брендов.

Целью исследователей было определить разницу между образцами бензина А-100 в энергетических показателях (мощности отдачи двигателя, крутящего момента), а также замерить реальный расход топлива и динамические характеристики (разгон с места до 100 км/ч и максимальную скорость) в условиях, приближенных к идеальным. Также экспертов интересовала разница в этих показателях между А-100 и брендовым А-95.

Для измерений эксперты использовали точный динамометрический стенд Dynapack, сертифицированный ведущими международными организациями. На этом оборудовании можно моделировать реальные условия движения – начиная от нагрузки на ходовую часть и заканчивая потоком воздуха, показатели которого меняется с ростом скорости на спидометре автомобиля.

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Эксперты измерили крутящий момент на всех образцах бензина, мощность, скорость, а с помощью расходомера – “аппетит” и экономичность. Все эксперименты проводилось на американском спорткаре Dodge Challenger мощностью почти 500 л.с., 2023 года выпуска, с пробегом 5 тысяч километров.

Во время эксперимента было сделано несколько десятков циклов замеров, чтобы минимизировать погрешности.

Результаты испытания оказались впечатляющими. Замеры бензинов А-100 с разных АЗС показали идентичные результаты по отдаче крутящего момента и мощности. Также на обоих образцах Challenger без проблем достиг максимальной скорости в 290 км/ч.

А вот что касается разгона от “нуля до сотни”, то на долю секунды более динамичным оказался SOCAR NANO 100 – 4,2 секунды против 4,3 секунды у UPG 100. Расход топлива (хотя вряд ли этот параметр интересует владельцев таких авто), также оказался схожим. В загородном цикле движения Challenger потребил 12 литров “сокаровского” NANO 100 и чуть больше UPG – 12,3 литра на 100 километров пути.

Однако самое интересное началось при сравнении образцов А-100 с премиальным А-95. Здесь разница оказалась колоссальной. Крутящий момент уменьшился на 5,5%, а мощность – почти на 10%! Практически на секунду выросло время разгона до 100 км/ч, а максимально Dodge удалось разогнать лишь до 270 км/ч. Кроме того, расход топлива также увеличился до 13,5 л/100 километров в загородном цикле.

Результаты сравнения на разных видах бензина:

Параметр NANO 100 (SOCAR) UPG 100 (UPG) А-95 Pремиум Максимальный крутящий момент М, Нм 598 597 565 Максимальная мощность N, кВт 359 357 325 Разгон 0-100 км, секунды 4,2 4,3 5,2 Максимальная скорость, км/ч 290 290 270 Фактический расход топлива, городской цикл, л/100 км 16,8 16,5 18,7 Фактический расход топлива, загородный цикл, л/100 км 12,0 12,3 13,5 Расстояние, преодоленное на полном баке топлива (70 л), км (загородный цикл) 583 569 518

Вывод таков: если вы владелец мощного авто, нет смысла экономить на горючем, иначе не получите от своего любимца максимум, на который он способен.