Украинские сети АЗС уже начали завозить бензин со спиртом

В Украину начался импорт спиртосодержащего бензина Е5. Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95”, пишет enkorr.

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Первыми были AMIC и WOG. 10 апреля AMIC принял поезд с OMV Petrom объемом 0,92 тыс. т, а WOG - железнодорожную партию объемом 1,6 тыс. т с Orlen Lietuva. Всего за неделю WOG оформил 3,4 тыс. т литовского бензина с содержанием 4,8% биоэтанола.

Сеть ОККО получила новое топливо сразу из двух указанных направлений: 3,4 тыс. т от литовцев и 0,8 тыс. т от румын. По последним данным, сеть также растаможила железнодорожную партию с PCK Schwedt (Германия) и еще 1,8 тыс. т с OMV Petrom.

Как ранее сообщал enkorr, в связи с введением с 1 мая 2025 года в Украине обязательной квоты на биокомпоненты отдельные европейские НПЗ уже начали производство такого топлива для Украины, другие - еще не определились с планами или рассматривают различные варианты.

Напомним, в июне прошлого года Верховная Рада в целом приняла закон об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильные бензины. Этот закон предусматривает введение с 1 мая 2025 г. обязательной квоты на добавление биокомпонентов в автомобильные бензины на уровне не менее 5% (объемных). Это требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше, а также на бензины, закупаемые Государственным агентством резерва и Министерством обороны.