Українські мережі АЗС вже почали завозити бензин зі спиртом

В Україну розпочався імпорт спиртовмістного бензину Е5. Про це повідомили в Консалтинговій групі “А-95”, пише enkorr.

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Першими були AMIC і WOG. 10 квітня AMIC прийняв потяг з OMV Petrom обсягом 0,92 тис. т, а WOG — залізничну партію обсягом 1,6 тис. т з Orlen Lietuva. Загалом за тиждень WOG оформив 3,4 тис. т литовського бензину з вмістом 4,8% біоетанолу.

Мережа ОККО отримала нове пальне одразу з двох вказаних напрямків: 3,4 тис. т від литовців та 0,8 тис. т від румунів. За останніми даними, мережа також розмитнила залізничну партію з PCK Schwedt (Німеччина) і ще 1,8 тис. т з OMV Petrom.

Як раніше повідомляв enkorr, у зв’язку з запровадженням з 1 травня 2025 року в Україні обов’язкової квоти на біокомпоненти, окремі європейські НПЗ уже почали виробництво такого пального для України, інші — ще не визначилися з планами або розглядають різні варіанти.

Нагадаємо, у червні минулого року Верховна Рада в цілому ухвалила закон про обов'язкове додавання біоетанолу в автомобільні бензини. Цей закон передбачає запровадження з 1 травня 2025 р. обов'язкової квоти на додавання біокомпонентів в автомобільні бензини на рівні не менше 5% (об'ємних). Ця вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище, а також на бензини, що купуються Державним агентством резерву і Міністерством оборони.