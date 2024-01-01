На каком "брендовом" бензине автомобиль проедет большее расстояние: эксперимент

О “брендовом” бензине известно, что в его составе добавлен специальный моющий компонент, который положительно влияет на топливную систему и продлевает ресурс двигателя.

Вместе с тем, немало автовладельцев до сих пор считают, что “брендовое” топливо не стоит своих денег, “наливают из одной бочки” и т.д. Чтобы выяснить реальные характеристики этого горючего, специалисты Института потребительских экспертиз провели сравнительный тест на определение мощности, крутящего момента и главное, экономичности при заправке этими бензинами.

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Для исследования эксперты приобрели три образца улучшенного бензина А-95: один из самых дорогих на рынке ОККО Pulls 95, один из самых дешевых “Евро плюс БРСМ-нафта”, и топливо Energy из государственной сети UKRNAFTA, которая находится посередине ценового диапазона.

Главной целью исследователей стала задача определить разницу между этими образцами в энергетических показателях (мощности отдачи двигателя, крутящего момента), а также замерить реальный расход топлива в условиях, приближенных к идеальным.

Для этого эксперты использовали очень точный динамометрический стенд Dynapack, сертифицированный ведущими международными органами. На этом агрегате можно моделировать реальные условия движения – начиная от нагрузки на ходовую часть и заканчивая встречным потоком воздуха, скорость которого меняется с изменением скорости на спидометре автомобиля.

Измерения проводились на динамометрическом стенде Dynapack

Эксперты замеряли крутящий момент на всех образцах бензина, мощность и с помощью расходомера определили расход топлива и экономичность. Агрегатоносителем был выбран автомобиль TOYOTA CAMRY 2024 года выпуска с пробегом 17 тыс.км.

Всего было сделано несколько десятков циклов замеров. Замеры делались в режиме “трассы”, т.е. на высшей передаче в диапазоне скоростей от 80 до 100 км/ч. Этот алгоритм позволяет исключить погрешности, обусловленные манерой вождения и разницей в процессе переключения передач.

Исходя из результатов теста, разница есть и довольно существенная. Крутящий момент и мощность на образцах ОККО Pulls 95 и UKRNAFTA Energy оказались идентичными. У “Евро плюс БРСМ-нафта” эти параметры оказались ниже почти на 5 процентов. Что же касается расхода топлива, то лидером оказалось топливо UKRNAFTA Energy, которое показало результат 5,0 л/100 км, чуть больше Pulls 95 – 5,2 л/100 км, а самый большой у “Евро плюс” – 5,5 л/100 км.

Результаты тестирования “Брендового” А-95 в феврале 2025 г.

Параметр ENERGY UKRNAFTA PULLS 95 ОККО ЕВРО ПЛЮС БРСМ-нафта Максимальный крутящий момент М, Нм 239 240 235 Максимальная мощность N, кВт 150 150 147 Фактический расход топлива, л/100 км. 5,0 5,2 5,5 Расстояние, преодоленное на полном баке (60 л) горючего, км 1200 1154 1090 Расстояние, преодоленное на 100 л горючего, км 2000 1923 1818

Соответственно, тестовая TOYOTA CAMRY на полном баке UKRNAFTA Energy смогла проехать 1200 километров, в то время, как на “именном” А-95 от БРСМ – 1090. По мнению экспертов, разница обусловлена различными качественными характеристиками топлива, его составом, производителем, а также условиями транспортировки и хранения.