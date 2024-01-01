На каком "брендовом" бензине автомобиль проедет большее расстояние: эксперимент

ФОТО: Фрипик|
Стоит ли покупать "брендовый" бензин
О “брендовом” бензине известно, что в его составе добавлен специальный моющий компонент, который положительно влияет на топливную систему и продлевает ресурс двигателя.
Вместе с тем, немало автовладельцев до сих пор считают, что “брендовое” топливо не стоит своих денег, “наливают из одной бочки” и т.д. Чтобы выяснить реальные характеристики этого горючего, специалисты Института потребительских экспертиз провели сравнительный тест на определение мощности, крутящего момента и главное, экономичности при заправке этими бензинами.
Также интересно проверка качества бензина А-95
Для исследования эксперты приобрели три образца улучшенного бензина А-95: один из самых дорогих на рынке ОККО Pulls 95, один из самых дешевых “Евро плюс БРСМ-нафта”, и топливо Energy из государственной сети UKRNAFTA, которая находится посередине ценового диапазона.
Главной целью исследователей стала задача определить разницу между этими образцами в энергетических показателях (мощности отдачи двигателя, крутящего момента), а также замерить реальный расход топлива в условиях, приближенных к идеальным.
Для этого эксперты использовали очень точный динамометрический стенд Dynapack, сертифицированный ведущими международными органами. На этом агрегате можно моделировать реальные условия движения – начиная от нагрузки на ходовую часть и заканчивая встречным потоком воздуха, скорость которого меняется с изменением скорости на спидометре автомобиля.
Измерения проводились на динамометрическом стенде Dynapack
Эксперты замеряли крутящий момент на всех образцах бензина, мощность и с помощью расходомера определили расход топлива и экономичность. Агрегатоносителем был выбран автомобиль TOYOTA CAMRY 2024 года выпуска с пробегом 17 тыс.км.
Всего было сделано несколько десятков циклов замеров. Замеры делались в режиме “трассы”, т.е. на высшей передаче в диапазоне скоростей от 80 до 100 км/ч. Этот алгоритм позволяет исключить погрешности, обусловленные манерой вождения и разницей в процессе переключения передач.
Исходя из результатов теста, разница есть и довольно существенная. Крутящий момент и мощность на образцах ОККО Pulls 95 и UKRNAFTA Energy оказались идентичными. У “Евро плюс БРСМ-нафта” эти параметры оказались ниже почти на 5 процентов. Что же касается расхода топлива, то лидером оказалось топливо UKRNAFTA Energy, которое показало результат 5,0 л/100 км, чуть больше Pulls 95 – 5,2 л/100 км, а самый большой у “Евро плюс” – 5,5 л/100 км.
Результаты тестирования “Брендового” А-95 в феврале 2025 г.
|
Параметр
|
ENERGY UKRNAFTA
|
PULLS 95
ОККО
|
ЕВРО ПЛЮС БРСМ-нафта
|
Максимальный крутящий момент М, Нм
|
239
|
240
|
235
|
Максимальная мощность N, кВт
|
150
|
150
|
147
|
Фактический расход топлива, л/100 км.
|
5,0
|
5,2
|
5,5
|
Расстояние, преодоленное на полном баке (60 л) горючего, км
|
1200
|
1154
|
1090
|
Расстояние, преодоленное на 100 л горючего, км
|
2000
|
1923
|
1818
Соответственно, тестовая TOYOTA CAMRY на полном баке UKRNAFTA Energy смогла проехать 1200 километров, в то время, как на “именном” А-95 от БРСМ – 1090. По мнению экспертов, разница обусловлена различными качественными характеристиками топлива, его составом, производителем, а также условиями транспортировки и хранения.