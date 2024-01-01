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На якому "брендовому" бензині автомобіль проїде більшу відстань: експеримент

“Брендовий”, або як його часто називають, "іменний" бензин А-95 зараз пропонує більшість відомих мереж АЗС. Але чи варто за нього переплачувати? Експерти провели експеримент.
Тестування фірмового пального А95 в Україні - Auto24

ФОТО: Freepik|

Чи варто купувати "брендовий" бензин

Олександр Бабенко
logo11 лютого, 09:30
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Про “брендовий” бензин відомо, що в його складі додана спеціальна мийний компонент, який позитивно впливає на паливну систему та продовжує ресурс двигуна.

Разом з тим, чимало автовласників досі вважають, що “брендове” пальне не вартує своїх грошей, “наливають з однієї бочки” і т.д. Щоб з'ясувати реальні характеристики цього пального, фахівці Інституту споживчих експертиз провели порівняльний тест на визначення потужності, крутного моменту і головне, економічності при заправці цими бензинами.

Також цікаво перевірка якості бензину А-95

Для дослідження експерти придбали три зразки покращеного бензину А-95: один з найдорожчих на ринку ОККО Pulls 95, один з найдешевших “Євро плюс БРСМ-нафта”, і пальне Energy з державної мережі UKRNAFTA, яка знаходиться посередині цінового діапазону.

Головною метою дослідників стало завдання визначити різницю між цими зразками в енергетичних показниках (потужності віддачі двигуна, крутного моменту), а також заміряти реальний розхід пального в умовах, наближених до ідеальних.

Для цього експерти використали дуже точний динамометричний стенд Dynapack, сертифікований провідними міжнародними органами. На цьому агрегаті можна моделювати реальні умови руху – починаючи від навантаження на ходову частину і закінчуючи зустрічним потоком повітря, швидкість якого змінюється зі зміною швидкості на спідометрі автомобіля.

Вимірювання проводились на динамометричному стенді Dynapack

Експерти заміряли крутний момент на всіх зразках бензину, потужність і за допомогою витратоміра визначили витрата палива і економічність. Агрегатоносієм було обрано автомобіль TOYOTA CAMRY 2024 року випуску з пробігом 17 тис.км.

Загалом було зроблено кілька десятків циклів вимірів. Заміри робилися в режимі “траси”, тобто на вищій передачі в діапазоні швидкостей від 80 до 100 км /ч. Цей алгоритм дозволяє виключити похибки, зумовлені манерою водіння та різницею в процесі перемикання передач.

Виходячи з результатів тесту, різниця є і досить суттєва. Крутний момент і потужність на зразках ОККО Pulls 95 та UKRNAFTA Energy виявилися ідентичними. У “Євро плюс БРСМ-нафта” ці параметри виявилися нижчими на майже 5 відсотків. Що ж стосується витрати пального, то лідером виявилося пальне UKRNAFTA Energy, яке показало результат 5,0 л / 100 км, трохи більше Pulls 95 – 5,2 л/100 км, а найбільший у “Євро плюс” – 5,5 л / 100 км.

Результати тестування “Брендового” А-95 у лютому 2025 р.

Параметр

ENERGY UKRNAFTA

PULLS 95

ОККО

ЄВРО ПЛЮС БРСМ-нафта

Максимальний крутний момент М, Нм

239

240

235

Максимальна потужність N, кВт

150

150

147

Фактична витрата пального, л/100 км.

5,0

5,2

5,5

Відстань, подолана на повному баці (60 л) пального, км

1200

1154

1090

Відстань, подолана на 100 л пального, км

2000

1923

1818

Відповідно, тестова TOYOTA CAMRY на повному баку UKRNAFTA Energy змогла проїхати 1200 кілометрів, в той час, як на “іменному” А-95 від БРСМ – 1090. На думку експертів, різниця зумовлена різними якісними характеристиками пального, його складом, виробником, а також умовами транспортування та зберігання.

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