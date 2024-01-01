Результати перевірки бензину в українських мережах АЗС здивували експертів

В січні-лютому 2025 року Інститут споживчих експертиз провів чергову перевірку найбільш популярного бензину А-95 на українських АЗС. В результаті виявилось, що попри підвищення цін, якість цього пального кардинально покращилася.

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Перевірка зразків «дев’яносто п’ятого» відбулася в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, UKRNAFTA, ОККО, AMIC, MARSHALL, MOTTO, БРСМ-Нафта), а також у серйозних регіональних гравців (мережі в столичному регіоні KLO, на південному сході та столиці PARALLEL, у Дніпрі та Дніпропетровській області VOSTOKGAZ, ФАКТОР, харківській області SVR, полтавській BVS, одеській VST). Експерти завітали також і на невеликі мережі, які працюють в невеликих містах – СВОЇ, ЄВРО 5 (Запоріжжя).

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії, на категорії – “зелену”, “синю” та “червону”. До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, “синю” – зразки без порушень, але “без запасу міцності”, тобто на межі дозволених значень. І нарешті, “червона” – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

АЗС (дослідження за ДСТУ 7687:2015) Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки, мг/кг Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів (%) Об’ємна частка бензолу (%) Норматив не менш 95 од. не більше 10 не більш 35 не більш 1.0 WOG 95,8 4 26,8 0,72 UKRNAFTA 95,3 5 25,3 0,77 AMIC 95,7 6 25,8 0,64 KLO 95,7 6 26,4 0,74 ОККО 95,6 8 31,2 0,65 PARALLEL 95,6 7 29,7 0,64 VOSTOKGAZ (Дніпропетровська обл.) 95,5 5 25,4 0,70 MARSHALL 95,4 8 32,4 0,80 SVR (Харків) 95,6 8 27,7 0,85 MOTTO 95,3 10 30,2 0,87 ФАКТОР 95,0 10 28,3 0,98 BVS 95,7 9 33,0 0,91 VST 95,1 9 33,6 0,87 СВОЇ 95,0 10 32,7 0,99 БРСМ-НАФТА 95,0 11 8,8 1,0 ЄВРО 5 (Запоріжжя) 95,3 21 10,8 2,95

Зелена категорія

Чи не вперше за історію досліджень “зелена” категорія лідерів виявилася в рази більшою в порівнянні з аутсайдерами. Великі приватні мережі (WOG, AMIC, ОККО, KLO) прогнозовано підтвердили свій статус лідерів ринку, на яких практично виключена поява неякісного бензину.

Водночас державна UKRNAFTA не скидає оберти, і швидко закріплюється на ринку в якості лідера, посилюючи конкуренцію на паливному Олімпі. У компанії PARALLEL теж великі амбіції, мережа активно просувається в статус всеукраїнської. Регіональні гравці, такі як VOSTOKGAZ та SVR, тримають репутацію, попри складні умови роботи в неспокійних районах бойових дій. Також вперше в передову групу потрапила мережа MARSHALL, вірогідно, провівши серйозну роботу над контролем якості.

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Показники бензинів усіх членів “зеленої” категорії перевищували вимоги ДСТУ. Експерти почали із замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Найбільше значення зафіксоване у “дев’яносто п’ятого”, придбаного в мережі WOG, бензин у цій мережі майже 96-й (95,8 од.). Відмінні результати також у AMIC та KLO (по 95,7 од.).

За таких показників октанового числа двигун працює рівно і віддає повну потужність, а витрати пального менші. Інші учасники теж мають запас по октану в районі 0,5 одиниці. Це дуже достойні результати.

Далі виміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, тим швидше вийде з ладу паливна система. Також це важливо з точки зору екології, адже оксид сірки, який викидається з вихлопом авто, отруює повітря на вулицях. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро 5. Мінімум шкідливої сірки знайшли у зразках WOG та UKRNAFTA – 4 та 5 мг/кг відповідно. Майже вдвічі нижче нормативу виявилося у KLO та AMIC – всього 6 мг/кг.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення – в межах норми. Найменша кількість у UKRNAFTA та VOSTOKGAZ – лише трохи більше 25 %, при вимозі не більше 35.

І насамкінець, перевірили “вбивцю” каталізаторів – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин – у AMIC та PARALLEL (0,64 % при нормі не вище 1%). Висновок експертів – все вищевказане пальне потрапило до резервуарів АЗС в такому ж стані, в якому його випустили з заводів.

Синя категорія

В “синю” категорії потрапили всеукраїнська мережа MOTTO, а також регіональні ФАКТОР, VST, СВОЇ та BVS. Бензини А-95 на цих заправках відповідали нормативам ДСТУ, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм. Примітно, що майже всі з цих мереж в минулих дослідженнях були в “червоній” категорії порушників, наразі ж ситуація кардинально змінилася, що стало гарною новиною для автомобілістів.

Червона категорія

Неймовірно, але факт – в “червоній” категорії порушників всього дві мережі. Це велика мережа БРСМ-Нафта та локальна запорізька ЄВРО 5. Причому у БРСМ-Нафта зафіксовано величезний прогрес – порушення лише у вмісті сірки, до того ж не “смертельне” - лише 11 мг/кг при нормі не вище десяти.

А ось у їхніх колег з мережі ЄВРО 5 порушення набагато серйозніші. Тут і сірка більша вдвічі рази від норми, а отруйного бензолу “поклали” втричі більше.

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Що стало причиною такого різкого покращення, і головне, скільки триватиме це «свято» – експерти прогнозувати не беруться. Хоча припускають, що або розмір маржі настільки великий, що не має сенсу “лити бодягу”, або правоохоронці прикрили декілька великих виробників фальсифікованого пального. Як би не було, факт незаперечний – фальсифікат практично зник з ринку.

Однак чи стане якість “дев’яносто п’ятого” стабільно гарною, чи це не більше ніж “перегрупування” фальсифікаторів? Директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець впевнений, що втрачати пильність не варто, адже “бодяга” як швидко пішла з великих мереж АЗС, так і миттєво може повернутися.