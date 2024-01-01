Результаты проверки бензина в украинских сетях АЗС удивили экспертов

В январе-феврале 2025 года Институт потребительских экспертиз провел очередную проверку наиболее популярного бензина А-95 на украинских АЗС. В результате оказалось, что несмотря на повышение цен, качество этого топлива кардинально улучшилось.

Также интересно проверка дизельного топлива здесь

Проверка образцов "девяносто пятого" состоялась в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, UKRNAFTA, ОККО, AMIC, MARSHALL, MOTTO, БРСМ-Нафта), а также у серьезных региональных игроков (сети в столичном регионе KLO, на юго-востоке и столице PARALLEL, в Днепре и Днепропетровской области VOSTOKGAZ, ФАКТОР, харьковской области SVR, полтавской BVS, одесской VST). Эксперты посетили также и небольшие сети, которые работают в небольших городах – СВОЇ, ЕВРО 5 (Запорожье).

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории, на категории – “зеленую”, “синюю” и “красную”. В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, “синюю” – образцы без нарушений, но “без запаса прочности”, то есть на грани разрешенных значений. И наконец, “красная” – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

АЗС (исследования по ДСТУ 7687:2015) Октановое число (опыт. метод) Содержание серы, мг/кг Объемная доля ароматических углеводородов (%) Объемная доля бензола (%) Норматив не менее 95 ед. не более 10 не более 35 не более 1.0 WOG 95,8 4 26,8 0,72 UKRNAFTA 95,3 5 25,3 0,77 AMIC 95,7 6 25,8 0,64 KLO 95,7 6 26,4 0,74 ОККО 95,6 8 31,2 0,65 PARALLEL 95,6 7 29,7 0,64 VOSTOKGAZ (Днепропетровская обл.) 95,5 5 25,4 0,70 MARSHALL 95,4 8 32,4 0,80 SVR (Харьков) 95,6 8 27,7 0,85 MOTTO 95,3 10 30,2 0,87 ФАКТОР 95,0 10 28,3 0,98 BVS 95,7 9 33,0 0,91 VST 95,1 9 33,6 0,87 СВОЇ 95,0 10 32,7 0,99 БРСМ-НАФТА 95,0 11 8,8 1,0 ЕВРО 5 (Запорожье) 95,3 21 10,8 2,95

Зеленая категория

Едва ли не впервые за историю исследований “зеленая” категория лидеров оказалась в разы больше по сравнению с аутсайдерами. Крупные частные сети (WOG, AMIC, ОККО, KLO) прогнозируемо подтвердили свой статус лидеров рынка, на которых практически исключено появление некачественного бензина.

В то же время государственная UKRNAFTA не сбрасывает обороты, и быстро закрепляется на рынке в качестве лидера, усиливая конкуренцию на топливном Олимпе. У компании PARALLEL тоже большие амбиции, сеть активно продвигается в статус всеукраинской. Региональные игроки, такие как VOSTOKGAZ и SVR, держат репутацию, несмотря на сложные условия работы в неспокойных районах боевых действий. Также впервые в передовую группу попала сеть MARSHALL, вероятно, проведя серьезную работу над контролем качества.

Также интересно стоимость бензина выросла до 60 гривен за литр

Показатели бензинов всех членов “зеленой” категории превышали требования ДСТУ. Эксперты начали с замеров октанового числа, значение которого должно быть 95 единиц и выше. Наибольшее значение зафиксировано у “девяносто пятого”, приобретенного в сети WOG, бензин в этой сети почти 96-й (95,8 ед.). Отличные результаты также в AMIC и KLO (по 95,7 ед.).

При таких показателях октанового числа двигатель работает ровно и отдает полную мощность, а расход топлива меньше. Другие участники тоже имеют запас по октану в районе 0,5 единицы. Это очень достойные результаты.

Далее измерили содержание серы – наиболее вредного для двигателя и экологии вещества. Чем больше ее в топливе, тем меньше будет ресурс двигателя, тем быстрее выйдет из строя топливная система. Также это важно с точки зрения экологии, ведь оксид серы, который выбрасывается с выхлопом авто, отравляет воздух на улицах. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив Евро 5. Минимум вредной серы нашли в образцах WOG и UKRNAFTA – 4 и 5 мг/кг соответственно. Почти вдвое ниже норматива оказалось в KLO и AMIC – всего 6 мг/кг.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значение – в пределах нормы. Наименьшее количество в UKRNAFTA и VOSTOKGAZ – лишь чуть более 25%, при требовании не более 35.

И напоследок, проверили “убийцу” катализаторов – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз. Наиболее "чистый" бензин – у AMIC и PARALLEL (0,64% при норме не выше 1%). Вывод экспертов – все вышеуказанное топливо попало в резервуары АЗС в таком же состоянии, в котором его выпустили с заводов.

Синяя категория

В “синюю” категорию попали всеукраинская сеть MOTTO, а также региональные ФАКТОР, VST, СВОИ и BVS. Бензины А-95 на этих заправках соответствовали нормативам ДСТУ, но с показателями, вплотную приблизились к предельным нормам. Примечательно, что почти все из этих сетей в прошлых исследованиях были в “красной” категории нарушителей, сейчас же ситуация кардинально изменилась, что стало хорошей новостью для автомобилистов.

Красная категория

Невероятно, но факт – в “красной” категории нарушителей всего две сети. Это большая сеть БРСМ-Нафта и локальная запорожская ЕВРО 5. Причем у БРСМ-Нафта зафиксирован огромный прогресс – нарушения только в содержании серы, к тому же не “смертельное” - всего 11 мг/кг при норме не выше десяти.

А вот у их коллег из сети ЕВРО 5 нарушения гораздо серьезнее. Здесь и сера больше вдвое раза от нормы, а ядовитого бензола “положили” втрое больше.

Кстати как контролируют качество топлива в Польше

Что стало причиной такого резкого улучшения, и главное, сколько продлится этот "праздник" – эксперты прогнозировать не берутся. Хотя предполагают, что, либо размер маржи настолько велик, что не имеет смысла “лить бодягу”, либо правоохранители прикрыли несколько крупных производителей фальсифицированного топлива. Как бы ни было, факт неоспоримый – фальсификат практически исчез с рынка.

Но станет ли качество “девяносто пятого” стабильно хорошим, или это не более чем “перегруппировка” фальсификаторов? Директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец уверен, что терять бдительность не стоит, ведь “бодяга” как быстро ушла из крупных сетей АЗС, так и мгновенно может вернуться.