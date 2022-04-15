Торговая инспекция Польши контролирует несколько (из доступных на рынке Польши) видов жидкого топлива. К ним относятся дизельное топливо, бензин, LPG и биотопливо.

Первые проверки, проведенные еще в 2003 году, показали, что 30% топлива в то время не соответствовало требованиям качества. Однако в течение следующих лет предприниматели начали браться за голову и количество нарушений постоянно уменьшалось. Важным фактором влияния был, в частности, размер штрафных санкций. Как следствие, после 2016 года уровень нарушений не превышает 4%.

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“В результате мониторинга польского рынка жидкого топлива его качество с каждым годом улучшается. В 2021 году менее 2% проб бензина и дизельного топлива, взятых на АЗС, не соответствовали стандартам. Причем нарушения в отношении бензина случались реже, чем в отношении дизельного топлива”, – говорит Томаш Хростный, президент Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (UOKIK).

Контроль качества жидкого топлива осуществляется двумя способами. Во-первых, президент UOKiK случайным образом выбирает станции и дает указание соответствующей региональной торговой инспекции для их контроля. Во-вторых, инспекторы проверяют тех предпринимателей, на которых поступили жалобы или информация от правоохранительных органов. Контроль осуществляется на всех уровнях, рассказывают в Управлении – как производителей горючего, так и оптовиков, складов и напрямую АЗС.

Всего в 2021 году торговыми инспекторами было отобрано 1 565 проб жидкого топлива, в том числе 779 проб бензина и 786 проб дизельного топлива. Лабораторные исследования не прошли позитивно 27 проб жидкого топлива (22 пробы дизельного топлива, 5 проб бензина), что составляет 1,72% от всех проверенных образцов. Во время выборочных проверок АЗС больше всего нарушений было выявлено в таких воеводствах: Куявско-Поморское (3,17%), Варминско-Мазурское (2,22%) и Поморское (1,59%). Но если речь идет о контроле предпринимателей на основании обращений водителей и полиции, то лидерами являются такие воеводства: Силезское (14,58%), Опольское (14,29%), Варминско-Мазурское (11,54%) и Куявско-Поморское (10%).

Кстати, из 345 проб сжиженного газа инспекторы выявили нарушения лишь в одном случае (0,34%).

По итогу проверок и тестов торговая инспекция вынесла 6 решений об изъятии с рынка горючего, что не соответствует нормам, а также передала главе Управления энергетического регулирования информацию о 23 случаях нарушения условий концессий, предоставленных на торговлю жидким горючим и положений законодательства. Нарушителей может ждать серьезное наказание.

Польское законодательство за торговлю некачественным горючим предусматривает штраф до 1 миллиона злотых (233 тыс долларов) или лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

“Целью контроля имеющегося на станциях горючего является обеспечение его высочайшего качества, а также безопасности использования потребителями и предпринимателями. Мы призываем всех использовать данные нашей работы. Результаты контроля являются общедоступными и обновляются на постоянной основе”, – отметил Томаш Хростний, президент Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей.