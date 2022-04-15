Торгова інспекція Польщі контролює декілька (з доступних на ринку Польщі) видів рідкого пального. До них належать дизельне пальне, бензин, LPG та біопаливо.

Перші перевірки, проведені ще 2003 року, засвідчили, що 30% пального на той час не відповідало вимогам якості. Проте протягом наступних років підприємці почали братися за голову і кількість порушень постійно зменшувалася. Важливим фактором впливу був, зокрема, розмір штрафних санкцій. Як наслідок, після 2016 року рівень порушень не перевищує 4%.

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"В результаті моніторингу польського ринку рідкого пального його якість з кожним роком покращується. У 2021 році менше 2% проб бензину та дизельного палива, взятих на АЗС, не відповідали стандартам. При чому порушення щодо бензину траплялися рідше, ніж щодо дизельного пального", – каже Томаш Хростний, президент Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKIK).

Контроль якості рідкого палива здійснюється у два способи. По-перше, президент UOKiK випадковим чином обирає станції та дає вказівку відповідній регіональній торговельній інспекції для їх контролю. По-друге, інспектори перевіряють тих підприємців, на яких надійшли скарги чи інформація від правоохоронних органів. Контроль здійснюється на всіх рівнях, розповідають в Управлінні – як виробників пального, так і оптовиків, складів і безпосередньо АЗС.

Загалом у 2021 році торговими інспекторами було відібрано 1565 проб рідкого палива, у тому числі 779 проб бензину та 786 проб дизельного палива. Лабораторні дослідження не пройшли позитивно 27 проб рідкого палива (22 проби дизельного палива, 5 проб бензину), що становить 1,72% усіх перевірених зразків. Під час вибіркових перевірок АЗС найбільше порушень було виявлено у таких воєводствах: Куявсько-Поморське (3,17%), Вармінсько-Мазурське (2,22%) та Поморське (1,59%). Але якщо йдеться про контроль підприємців на підставі звернень водіїв та поліції, то лідерами є такі воєводства: Сілезьке (14,58%), Опольське (14,29%), Вармінсько-Мазурське (11,54%) та Куявсько-Поморське (10%).

До речі, з 345 проб скрапленого газу інспектори виявили порушення лише в одному випадку (0,34%).

За підсумком перевірок та тестів Торговельна інспекція винесла 6 рішень про вилучення з ринку пального, що не відповідає нормам, а також передала голові Управління енергетичного регулювання інформацію щодо 23 випадків порушення умов концесій, наданих на торгівлю рідким пальним та положень законодавства. На порушників може чекати серйозне покарання.

Польське законодавство за торгівлю неякісним пальним передбачає штраф до 1 мільйона злотих (233 тис доларів) або позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

“Метою контролю наявного на станціях пального є забезпечення його найвищої якості, а також безпеки використання споживачами і підприємцями. Ми закликаємо всіх використовувати дані нашої роботи. Результати контролю є загальнодоступними та оновлюються на постійній основі”, – зазначив Томаш Хростний, президент Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів.