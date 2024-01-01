Стоимость бензина выросла до 60 гривен за литр

16 января состоялся очередной этап повышения цен на топливо в розничных сетях. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы “А-95”. Это рост вследствие значительного повышения акцизов и роста цен на нефть.

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Вследствие коррекции цен 15-16 января сети ОККО и WOG – остановились на цене А-95 на уровне 59,99 грн/л, дизельное топливо - по 57,99 грн/л. Сжиженный газ такие сети предложили по 38,99 грн/л. К эстафете присоединился и Socar, который был солидарен в ценах на "светлые", но притормозил на 50 коп./литр по газу – 38,49 грн/л.

Последний раз такие цены на бензин достигали такого уровня в мае-октябре 2024 года, на дизель - в первой половине апреля. По газу, то цены бьют рекорды с конца июня 2022 года, когда стоимость достигала 42 грн/л.

Стоимость бензина и сжиженного газа на стелах UPG в среднем выросла на 60 коп./л и 77 коп./л соответственно, до 56 грн/л и 36,99 грн/л.

В региональных сетях прирост на бензине составил в 0,50-1 грн/л, на дизеле - 0,20-1 грн/л, LPG подорожал на 10-80 коп./л в зависимости от станции.

"Ретроспективный анализ соотношения оптовых и розничных цен позволяет говорить о достижении на данном этапе потолка по бензинам и потенциал роста по дизтоплива в пределах 1,5 грн/л", – прокомментировали в “Консалтинговой группе А-95”.

Как сообщалось ранее, подорожание топлива обусловлено высокими ценами на нефть. Кроме того, с 1 января выросли акцизы на моторные топлива в диапазоне 1,3-2,0 грн/л.

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 15 по 16 января 2024 г., грн/л: