Вартість бензину зросла до 60 гривень за літр

16 січня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне у роздрібних мережах. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи “А-95”. Це зростання внаслідок значного підвищення акцизів та зростання цін на нафту.

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Внаслідок корекції цін 15-16 січня мережі ОККО і WOG – зупинились на ціні А-95 на рівні 59,99 грн/л, дизельне пальне — по 57,99 грн/л. Скраплений газ такі мережі запропонували по 38,99 грн/л. До естафети доєднався й Socar, який був солідарний у цінах на «світлі», але пригальмував на 50 коп./літрі по газу – 38,49 грн/л.

Востаннє такі ціни на бензин сягали такого рівня у травні-жовтні 2024 року, на дизель — в першій половині квітня. Щодо газу, то ціни б’ють рекорди з кінця червня 2022 року, коли вартість досягала 42 грн/л.

Вартість бензину і скрапленого газу на стелах UPG в середньому зросла на 60 коп./л і 77 коп./л відповідно, до 56 грн/л і 36,99 грн/л.

В регіональних мереж приріст на бензині склав в 0,50-1 грн/л, на дизелі — 0,20-1 грн/л, LPG здорожчав на 10-80 коп./л залежно від станції.

«Ретроспективний аналіз співвідношення гуртових та роздрібних цін дозволяє казати про досягнення на даному етапі стелі по бензинах і потенціал зростання по дизпальному в межах 1,5 грн/л», – прокоментували в “Консалтинговій групі А-95”.

Як повідомлялось раніше, здорожчання пального обумовлене високими цінами на нафту. Крім того, з 1 січня зросли акцизи на моторні палива в діапазоні 1,3-2,0 грн/л.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 15 по 16 січня 2024 р., грн/л: