На сколько подорожал бензин на АЗС после добавления биоэтанола

С 1 мая почти весь (кроме А-98) бензин, продаваемый в Украине, должен содержать не менее 5% биоэтанола (этилового спирта). О последствиях этого нововведения для автовладельцев пишет The Page.

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Эксперты высказывают разные предположения относительно изменений цен на АЗС после начала продаж разбавленного спиртом бензина. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн 30 апреля написал, что "никакого повышения цен не ожидается".

Согласно мониторингу группы "А-95", с 23 по 29 апреля средняя по стране розничная цена на бензин марки А-95 снизилась на 15 коп. за литр, до 54,81 грн, вернувшись к показателям апреля прошлого года, то есть до увеличения акцизных ставок. Но тенденция снижения цен начала замедляться из-за подорожания нефти и падения украинской валюты относительно евро.

По данным ресурса vseazs.com, 30 апреля в Киеве и Киевской области средняя цена на бензин А-95+ была 57,24 грн за литр, А-95 – 53,47 грн, А-92 – 52,79 грн. Сегодня, 1 мая, эти цены не изменились.

Сети АЗС в течение ближайших дней и недель будут анализировать свою рентабельность и техническую (логистическую, технологическую) готовность к работе с новым товаром. Сделанные ими выводы могут повлиять на коррективы в ценообразовании. На этот же период (на май и июнь) Сергей Куюн советует автовладельцам: