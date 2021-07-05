Цього разу зростання цін на пальне пов’язано зі здорожчанням нафти. У купі з державним регулюванням це призведе до збільшення ціни на АЗС як мінімум на 40 копійок за літр.

На європейських ринках триває зростання котирувань на основні види нафтопродуктів, яке за місяць склало в середньому 5-6%. Зокрема, нафта марки Brent на цьому тижні досягла позначки $77/бар.. Про це повідомили учасники ринку.

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Протягом місяця нафта здолала шлях з $69 до $77/бар. (+12%), у другому кварталі Brent уже здорожчала на 18,2%, з початку 2021 року – на 45%.

Таким чином, за останній рік зростання склало майже в два рази – торік у липні котирування були на рівні $42/бар.

Вартість спотових контрактів на дизельне паливо в Середземномор'ї за місяць зросло найбільше – майже на $40/т, або приблизно на 6,8% – до $600/т.

На північному заході Європи зростання дизеля за місяць склало $32/т, або на 5,5% – до $605/т. Бензини на цьому ж базисі здорожчали на $50/т за місяць, або на 7,5% – до $715/т.

Учасники ринку відзначають, що зростання європейських котирувань тиснуло на внутрішні гуртові ціни українського ринку весь червень. У підсумку за місяць ціни в крупному гурті виросли на 500 грн/т (+1,8%) на дизельне пальне і на 950 грн/т (+4,5%) на бензини.

Експерти прогнозують, що зростання гуртових цін перекинеться на автозаправні станції в липні. За оцінками Консалтингової групи “А-95”, потенціал зростання цін на бензини і дизельне пальне становить мінімум 40 коп./л.