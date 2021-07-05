На этот раз рост цен на топливо связан с подорожанием нефти. В сочетании с государственным регулированием это приведет к увеличению цены на АЗС как минимум на 40 копеек за литр.

На европейских рынках продолжается рост котировок на основные виды нефтепродуктов, который за месяц составил в среднем 5-6%. В частности, нефть марки Brent на этой неделе достигла отметки $77/барр. Об этом сообщили участники рынка.

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В течение месяца нефть преодолела путь с $69 до $77/барр. (+ 12%), во втором квартале Brent уже подорожала на 18,2%, с начала 2021 года – на 45%.

Таким образом, за последний год рост составил почти в два раза – в прошлом году в июле котировки были на уровне $42/барр.

Стоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за ​​месяц возросла больше всего – почти на $40/т, или примерно на 6,8% – до $600/т.

На северо-западе Европы рост дизеля за месяц составил $32/т, или на 5,5% – до $605/т. Бензины на этом же базисе подорожали на $50/т за месяц, или на 7,5% – до $715/т.

Участники рынка отмечают, что рост европейских котировок давил на внутренние оптовые цены украинского рынка весь июнь. В итоге за месяц цены в крупном опте выросли на 500 грн/т (+1,8%) на дизельное топливо и на 950 грн/т (+4,5%) на бензины.

Эксперты прогнозируют, что рост оптовых цен перекинется на автозаправочные станции в июле. По оценкам Консалтинговой группы "А-95", потенциал роста цен на бензины и дизельное топливо составляет минимум 40 коп./л.