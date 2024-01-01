На скільки здорожчала "автоцивілка" у 2025 році

Ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів ("автоцивілка", ОСЦПВ) після набуття чинності новим законом з 1 січня 2025 року, зросли в середньому від 70% до 100%, свідчать дані опитування провідних страхових компаній на цьому ринку, проведений інформаційним агентством "Інтерфакс-Україна".

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Так, за словами радника голови правління НАСК "Оранта" Олени Машари, вартість "автоцивілки" як у компанії, так і загалом по ринку зросла в середньому на 80-90% порівняно з попереднім роком.

При цьому вона наголосила, що це зростання не є рівномірним, оскільки зараз страхові компанії отримали можливість самостійно встановлювати ціни. Наприклад, у компанії "Оранта" виплати по договорах ОСЦПВ, укладених на електромобілі, були в кілька разів вищими, ніж в інших типах транспортних засобів. Як наслідок, підвищення вартості страхових платежів для цього сегмента є більш суттєвим, ніж для решти видів транспорту.

У СК "Європейський страховий альянс" вартість "автоцивілки" збільшилася від 70% до 110% і визначається залежно від типу авто, місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу (ТЗ).

У СК VUSO це зростання становило 80-100%. В СК "Експрес Страхування" зазначили, що вартість їхніх полісів ОСЦПВ зросла в середньому на 70-75% і зараз для легкових авто із об'ємом двигуна до 1600 см³ ціна полісів ОСЦПВ коливається в межах 2,2-5,6 тис. грн.

У СК ARX вартість "автоцивілки" для автомобіля В1 1988 року випуску, Київ, вік власника 50-55 років становить 3 243 грн (мінімальна), а для автомобіля В4 2020 року випуску, Київ, вік власника 18-22 років - 12 771 грн (максимальна).

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За словами Олени Машари, за перші дні 2025 року середня вартість "автоцивілки" в "Оранті" становила 2375 грн, що нижче початкових очікувань компанії.

"Це пов'язано з тим, що до страхового ринку долучився новий сегмент клієнтів - учасники бойових дій та інші пільгові категорії автовласників, які раніше мали право не укладати договори ОСЦПВ. До 2025 року наслідки ДТП за їхньою участю компенсувалися за рахунок коштів фонду захисту постраждалих МТСБУ, а тепер, згідно з новим законом "Про ОСЦПВ", такі особи мають укладати договори страхування зі знижкою 50% від страхового платежу", - зазначила пані Олена.