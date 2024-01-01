На сколько подорожала "автогражданка" в 2025 году

Цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (“автогражданка”, ОСАГО) после вступления в силу нового закона с 1 января 2025 года, выросли в среднем от 70% до 100%, свидетельствуют данные опроса ведущих страховых компаний на этом рынке, проведенный информационным агентством “Интерфакс-Украина".

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку"

Так, по словам советника председателя правления НАСК "Оранта" Елены Машары, стоимость "автогражданки" как в компании, так и в целом по рынку выросла в среднем на 80-90% по сравнению с предыдущим годом.

При этом она отметила, что этот рост не является равномерным, поскольку сейчас страховые компании получили возможность самостоятельно устанавливать цены. Например, в компании "Оранта" выплаты по договорам ОСАГО, заключенных на электромобили, были в несколько раз выше, чем в других типах транспортных средств. Как следствие, повышение стоимости страховых платежей для этого сегмента является более существенным, чем для остальных видов транспорта.

В СК "Европейский страховой альянс" стоимость "автогражданки" увеличилась от 70% до 110% и определяется в зависимости от типа авто, места регистрации (проживания) владельца транспортного средства (ТС).

В СК VUSO этот рост составил 80-100%. В СК "Экспресс Страхование" отметили, что стоимость их полисов ОСАГО выросла в среднем на 70-75% и сейчас для легковых авто с объемом двигателя до 1600 см³ цена полисов ОСАГО колеблется в пределах 2,2-5,6 тыс. грн.

В СК ARX стоимость "автогражданки" для автомобиля В1 1988 года выпуска, Киев, возраст владельца 50-55 лет составляет 3 243 грн (минимальная), а для автомобиля В4 2020 года выпуска, Киев, возраст владельца 18-22 лет - 12 771 грн (максимальная).

УБД тоже обязаны покупать страховку

По словам Елены Машары, за первые дни 2025 года средняя стоимость "автогражданки" в "Оранте" составила 2375 грн, что ниже первоначальных ожиданий компании.

"Это связано с тем, что к страховому рынку присоединился новый сегмент клиентов - участники боевых действий и другие льготные категории автовладельцев, которые ранее имели право не заключать договоры ОСАГО. До 2025 года последствия ДТП с их участием компенсировались за счет средств фонда защиты пострадавших МТСБУ, а теперь, согласно новому закону "Об ОСАГО", такие лица должны заключать договоры страхования со скидкой 50% от страхового платежа", - отметила Елена.