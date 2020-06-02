Кількість порушень, що зафіксовані камерами, зменшилась майже вдвічі.



«Маємо перші порівняння. Так, від початку доби 1 червня, станом на 9:00 ранку, кількість порушень перевищення швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі, склала 17 477 випадків.

Читайте також: Як уникнути штрафів з камер автофіксації

Сьогодні ж маємо дещо іншу картину — від початку доби 2 червня, станом на 9:00 ранку, кількість таких випадків склала 10 469», - повідомив на своїй сторінці у соцмережі Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Також цікаво: Де в Києві встановлені камери автофіксації: карта та адреси