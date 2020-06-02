Количество нарушений, зафиксированных камерами, уменьшилось почти вдвое.

“Есть первые сравнения. Так, с начала суток 1 июня, по состоянию на 9: 00 утра, количество нарушений превышения скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, составило 17 477 случаев.

Читайте также: Как избежать штрафов с камер автофиксации

Сегодня же имеем несколько иную картину – от начала суток 2 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество таких случаев составило 10 469”, – сообщил на своей странице в соцсети Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Также интересно: где в Киеве установлены камеры автофиксации: карта и адреса