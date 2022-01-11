Паніка навколо коронавірусу продовжується. Багато хто з містян відмовився від громадського транспорту через небезпеку зараження - це лише один з чинників у результаті якого кількість авто на вулицях столиці зросла.

Фахівці служби впровадження та експлуатації автомазованої системи керування дорожнім рухом комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" проаналізували інтенсивність транспортних потоків у столиці впродовж 2021 року.

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Аналіз здійснено на основі даних детекторів транспорту, якими облаштовані лише 40 світлофорних об’єктів міста. Згідно з аналізом, середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі столиці за 2021 рік зросла на 3% у порівнянні з 2020-м роком.

на перехресті проспектів Перемоги/Повітрофлотського трафік збільшився на 2,7%;

на Броварському напрямку транспортна інтенсивність на в׳їзд зросла на 2,6%; на виїзд – на 1,5%;

на Одеському напрямку ріст трафіка на виїзд сягнув 17,6%; на в׳їзд – 7,2%;

на перехресті вулиць Богдана Хмельницького/Хрещатика трафік зріс на 13%;

на проспекті Лобановського, 196 – на 9%;

на Житомирському напрямку – на 1,3%;

на Обухівському напрямку – на 3,2%;

на Гостомельському – на 5,3%;

на проспекті Перемоги 102-104 – на 4,6%;

на проспекті Героїв Сталінграду, 59 – на 1,2%.

Урбаністи "Центру організації дорожнього руху" попри небезпеку зараження короновірусом та іншими хворобами закликають водіїв не сідати за кермо, коли можна проїхати громадським транспортом. "Від цього залежить завантаженість та безпека наших доріг, чистота повітря та комфорт міських вулиць", - кажуть вони.