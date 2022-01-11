Паника вокруг коронавируса продолжается. Множество горожан отказались от общественного транспорта из-за опасности заражения – это лишь один из факторов, в результате которого количество автомобилей на улицах столицы возросло.

Специалисты службы внедрения и эксплуатации автомазированной системы управления дорожным движением коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" проанализировали интенсивность транспортных потоков в столице в 2021 году.

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Анализ проведен на основе данных детекторов транспорта, которыми оборудованы только 40 светофорных объектов города. Согласно анализу, средняя интенсивность движения транспорта на ключевых направлениях улично-дорожной сети столицы за 2021 год выросла на 3% по сравнению с 2020 годом.

на перекрестке проспектов Победы/Воздухофлотского трафика увеличился на 2,7%;

на Броварском направлении транспортная интенсивность на поезд выросла на 2,6%; на выезд – на 1,5%;

на Одесском направлении рост трафика на выезд достиг 17,6%; на въезд – 7,2%;

на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого/Крещатика трафик вырос на 13%;

на проспекте Лобановского, 196 – на 9%;

на Житомирском направлении – на 1,3%;

на Обуховском направлении – на 3,2%;

на Гостомельском – на 5,3%;

на проспекте Победы 102-104 – на 4,6%;

на проспекте Героев Сталинграда, 59 – на 1,2%.



Урбанисты "Центра организации дорожного движения", несмотря на опасность заражения короновирусом и другими болезнями, призывают водителей не садиться за руль, когда можно проехать общественным транспортом. "От этого зависит загруженность и безопасность наших дорог, чистота воздуха и комфорт городских улиц", – говорят они.