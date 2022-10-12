Зростання цін на пальне в Україні відбувається завдяки сукупності низки вагомих факторів. Підвищення податків співпало зі зростанням світових цін на нафту та ажіотажним попитом всередині країни.

У найближчій перспективі українців чекає поступове підвищення цін. Проте є і гарні новини: дефіциту пального не передбачається.

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«Ресурсів повністю вистачає. Навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу. Тому сплеск продажів на АЗС 10 жовтня потішив ринок», - пише на своїй сторінці у соцмережі паливний експерт Сергей Куюн.

Втім, експерт констатує тенденцію зростання цін на пальне в Україні і пояснює чому вона підсилиться.

«Минулого тижня найбільші нафтовидобувні країни світу домовились про скорочення видобутку. Результат на табло: якщо наприкінці вересня ціна на нафту була 85 дол./бар., то наразі маємо 97. Дизпальне за цей період додало 200 долл. (6 грн/л). У той же час бензин додав всього 80 дол. Свіжі партії ДП заходять вже по 50 грн/л (мова про гуртові закупки прим. ред.). Якщо везти в центр або на схід, це вже 53 грн/л. Поки жовтнева ціна міксується з вересневими запасами по 45-46 грн/л, але вічно так не буде. Втримати ціни на колонках з такою собівартістю буде складно (сьогодні це 52-57 грн/л). А от по бензинах – цілком реально», - пише Сергей Куюн

Майбутнє підвищення цін підтверджує і учасник паливного ринку. «Ймовірно підвищення цін через ціни котирувань на європейських біржах. Грубо на 1-2 гривні ймовірно підвищення, але в Європі аналогічне, тому можна сказати, що система забезпечення паливом країни працює у штатному режимі», - пише гендиректор Prime Group TM Дмитро Леушкін.