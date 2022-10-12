Рост цен на топливо в Украине происходит благодаря совокупности ряда значимых факторов. Повышение налогов совпало с ростом мировых цен на нефть и ажиотажным спросом внутри страны.

В ближайшей перспективе украинцев ждет постепенное повышение цен. Однако есть и хорошие новости: дефицит топлива не предвидится.

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«Ресурсов полностью хватает. Даже есть определенный профицит, образовавшийся из-за динамического импорта накануне недавнего возобновления акциза. Поэтому всплеск продаж на АЗС 10 октября порадовал рынок», – пишет на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.

Впрочем, эксперт констатирует тенденцию роста цен на топливо в Украине и объясняет, почему она усилится.

«На прошлой неделе крупнейшие нефтедобывающие страны мира договорились о сокращении добычи. Результат на табло: если в конце сентября цена на нефть была 85 долл./барр., то имеем 97. Дизтопливо за этот период прибавило 200 долл. (6 грн/л). В то же время бензин прибавил всего 80 дол. Свежие партии ГП заходят уже по 50 грн/л (речь о оптовых закупках ред.). Если везти в центр или к востоку, это уже 53 грн/л. Пока октябрьская цена миксуется с сентябрьскими запасами по 45-46 грн/л, но так вечно не будет. Удержать цены на колонках с такой себестоимостью будет сложно (сегодня 52-57 грн/л). А вот по бензинам – вполне реально», — пишет Сергей Куюн.

Предстоящее повышение цен подтверждает и участник топливного рынка. «Вероятно повышение цен из-за цен котировок на европейских биржах. Грубо на 1-2 гривны вероятно повышение, но в Европе аналогичное, поэтому можно сказать, что система обеспечения топливом страны работает в штатном режиме», – пишет гендиректор Prime Group TM Дмитрий Леушкин.