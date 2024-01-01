На столичній Вокзальній площі оновили схему руху: як проїхати на авто

На Вокзальній площі розпочато роботи із впорядкування транспортних потоків. Рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами відповідно до схеми. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

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По периметру Вокзальної площі облаштована зручна велодоріжка. Також, замість місця для паркування авто облаштована пішохідна зона.

Перша лінія призначена винятково для руху громадського транспорту. На ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів.

Друга лінія – для громадського транспорту та легкових автомобілів. На цій смузі дозволяється здійснювати висадку та посадку пасажирів винятково через ліву сторону автомобіля.

Третя лінія призначена для руху таксі та приватних автомобілів. На цій смузі дозволено лише тимчасову зупинку для здійснення висадки та посадки пасажирів.

У КМДА запевняють, що транспортні потоки розподілені таким чином, аби громадський транспорт під’їжджав найближче до вокзалу.

За новою схемою руху наскрізний проїзд з Вокзальної площі на вул. Вокзальну в напрямку вул. Павла Скоропадського заборонено.