На столичной Вокзальной площади обновили схему движения: как проехать на автомобиле

На Вокзальной площади начаты работы по упорядочению транспортных потоков. Движение различных видов транспорта осуществляется отдельными полосами в соответствии со схемой. Об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения".

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По периметру Вокзальной площади обустроена удобная велодорожка. Также, вместо места для парковки авто, обустроена пешеходная зона.

Первая линия предназначена исключительно для движения общественного транспорта. На ней размещены остановки автобусов и троллейбусов.

Вторая линия – для общественного транспорта и легковых автомобилей. На этой полосе разрешается осуществлять высадку и посадку пассажиров исключительно через левую сторону автомобиля.

Третья линия предназначена для движения такси и частных автомобилей. На этой полосе разрешено только временную остановку для осуществления высадки и посадки пассажиров.

В КГГА уверяют, что транспортные потоки распределены таким образом, чтобы общественный транспорт подъезжал ближе всего к вокзалу.

По новой схеме движения сквозной проезд с Вокзальной площади на ул. Вокзальную в направлении ул. Павла Скоропадского запрещен.