Цього року "Агро Авто Шоу" можна впевнено назвати наймасштабнішою автомобільною подією року. Адже інших виставок на 2019 рік автомобільні імпортери і дилери не планують.

"Агро Авто Шоу" представлено 11 автомобільних брендів та 100 тисяч відвідувачів з усієї України.

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"Тут у нас і японські, і французькі виробники. За традицією, автомобільні компанії для аграріїв презентують певні моделі, які користуються попитом за містом: це і пікапи, і мала комерційна техніка. Ну і, звичайно, кросовери – традиційно для нашого ринку, які зараз набирають популярності у світі", – розповів організатор фестивалю "АГРО АВТО ШОУ" Павло Марков.

На виставці є можливість не лише ознайомитися з українськими прем’єрами візуально, а й випробувати їх на безкоштовному тест-драйві. Тестують новинки авторинку на спеціально облаштованих ділянках зі штучно створеними перепонами.

"Я їжджу на SUZUKI Grand Vitara і було з чим зрівнювати. Pajero Sport дуже сподобалось", – поділився учасник фестивалю "АГРО АВТО ШОУ" Вадим.

"Сподобалась машина, захотілось попробувати, яка вона, які характеристики, дізнатися про неї", – сказав учасник фестивалю "АГРО АВТО ШОУ" Владислав.

Окрім тест-драйву, відвідувачі "АГРО АВТО ШОУ 2019" мають змогу насолодитись живою музикою кавер-гуртів та взяти участь у конкурсах. Автомобільне свято відбувається в рамках Всеукраїнської виставки "АГРО-2018". Шоу на території столичного "Експоцентру" триватиме до 7 червня.