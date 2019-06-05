В этом году "Агро Авто Шоу" можно уверенно назвать самым масштабным автомобильным событием года. Ведь других выставок на 2019 год автомобильные импортеры и дилеры не планируют.

На "Агро Авто Шоу" представлены 11 автомобильных брендов и 100 тысяч посетителей со всей Украины.

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"Здесь у нас и японские, и французские производители. По традиции автомобильные компании для аграриев представят определенные модели, которые пользуются спросом за городом: это и пикапы, и малая коммерческая техника. Ну и, конечно, кроссоверы – традиционно для нашего рынка, которые сейчас набирают популярности в мире", – рассказал организатор фестиваля "АГРО АВТО ШОУ" Павел Марков.

На выставке есть возможность не только ознакомиться с украинскими премьерами визуально, но и испытать их на бесплатном тест-драйве. Тестируют новинки авторынка на специально обустроенных участках с искусственно созданными препятствиями.

"Я езжу на SUZUKI Grand Vitara и было с чем сравнивать. Pajero Sport очень понравилось", – поделился участник фестиваля "АГРО АВТО ШОУ" Вадим.

"Понравилась машина, захотелось попробовать, какова она, какие характеристики, узнать о ней", – сказал участник фестиваля "АГРО АВТО ШОУ" Владислав.

Кроме тест-драйва, посетители "АГРО авто ШОУ 2019" могут насладиться живой музыкой кавер-групп и принять участие в конкурсах. Автомобильный праздник проходит в рамках Всеукраинской выставки "АГРО-2018". Шоу на территории столичного "Экспоцентра" продлится до 7 июня.