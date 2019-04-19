Уряд затвердив зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

На засіданні Уряду затверджено зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Обсяг фінансування програми на 2018-2020 роки становить 8,7 млрд гривень.

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За словами Володимира Омеляна, держава вперше виділяє таке значне фінансування саме на безпеку дорожнього руху.

"Вперше держава виділила гарантоване щорічне фінансування на безпеку українських автошляхів – це 5% Дорожнього фонду. Наша мета – зменшити кількість загиблих на дорогах щонайменше на 30% до 2020 року. Ми ремонтуємо автошляхи, а поруч із цим – підвищуємо безпеку для всіх учасників дорожнього руху: і водіїв, і пішоходів, а найголовніше – дітей. Цього року до програми включено новий захід щодо підвищення рівня безпеки дітей на дорозі, який передбачає закупку понад мільйона світловідбиваючих жилетів для школярів. На це виділено – 226,6 млн грн", - повідомив очільник Міністерства інфраструктури.

За його словами, також цього року передбачається влаштування 104 розв'язок кільцевого типу, встановлення близько 15 тисяч дорожніх знаків, придбання 339 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху тощо.

Також додатково передбачено кошти на покращення безпечності автомобільних доріг та фінансування нового заходу – улаштування місць для розміщення габаритно-вагового контролю для зупинки та перевірки транспортних засобів з перевантаженням.