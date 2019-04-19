Правительство утвердило изменения в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года.

На заседании Правительства утверждены изменения в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Объем финансирования программы на 2018-2020 годы составляет 8,7 млрд гривен.

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По словам Владимира Омеляна, государство впервые выделяет такое значительное финансирование именно на безопасность дорожного движения.

"Впервые государство выделило гарантированное ежегодное финансирование на безопасность украинских дорог – это 5% Дорожного фонда. Наша цель – уменьшить количество погибших на дорогах минимум на 30% к 2020 году. Мы ремонтируем автодороги, а рядом с этим – повышаем безопасность для всех участников дорожного движения: и водителей, и пешеходов, а главное – детей. В этом году в программу включено новое мероприятие по повышению уровня безопасности детей на дороге, которое предусматривает закупку более миллиона светоотражающих жилетов для школьников. На это выделено – 226,6 млн грн", – сообщил глава Министерства инфраструктуры.

По его словам, также в этом году предусматривается обустройство 104 развязок кольцевого типа, установление около 15 тысяч дорожных знаков, приобретение 339 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и тому подобное.

Также дополнительно предусмотрены средства на улучшение безопасности автомобильных дорог и финансирование нового мероприятия – обустройство мест для размещения габаритно-весового контроля для остановки и проверки транспортных средств с перегрузкой.