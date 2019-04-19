Сделать "броню" для авто можно из подручных материалов, однако они недостаточно эффективны.

Твердые осадки – не редкость. И часто от града страдают припаркованные на улице автомобили. Вот способ, который поможет уберечь машину в таких случаях.

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Стихийное бедствие в виде града в последнее время несколько раз накрывало американский штат Техас. Журналисты канала WFAA решили найти лучший народный способ защиты. Исследовав методы местных жителей, которые прикрывают свои машины товарами, пенопластом, матами для йоги, одеялами и другими подручными материалами, они выбрали из них три, которые казались наиболее действенными. А проверить их решили с помощью разбитого Mercedes со штрафплощадки и местной команды.

Игроки целились бейсбольными мячами в наиболее уязвимую часть машины – стекло, прикрытое различными материалами. Полицейские зафиксировали радаром скорость полета мяча от 50 до 75 миль в час (80-120 км/ч).

Из трех избранных для теста материалов, лучше всего себя показали двухдолларовые надувные матрасы, которые можно найти в любом магазине, включая магазинчики на АЗС.

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