Зробити "броню" для авто можна з підручних матеріалів, однак вони не достатньо ефективні.

Тверді опади – не рідкість. І часто від граду страждають припарковані на вулиці автомобілі. Ось спосіб, який допоможе вберегти машину у таких випадках.

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Стихійне лихо у вигляді граду останнім часом кілька разів накривало американський штат Техас. Журналісти каналу WFAA вирішили знайти найкращий народний спосіб захисту. Дослідивши методи місцевих жителів, які прикривають свої машини картоном, пінопластом, матами для йоги, ковдрами та іншими підручними матеріалами, вони обрали з них три, які здавались найбільш дієвими. А перевірити їх вирішили за допомогою розбитого Mercedes зі штрафмайданчика і місцевої команди.

Гравці цілили бейзбольними м’ячами в найбільш вразливву частину машини – скло, прикрите різними матеріалами. Поліцейські зафіксували радаром швидкість польоту м’яча від 50 до 75 миль на годину (80-120 км/год).



З трьох обраних для тесту матеріалів, найкраще себе показали дводоларові надувні матраси, які можна знайти у будь-якій крамниці, включаючи магазинчики на АЗС.

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