Американська технологія відновлення мостів в майбутньому може бути використана під час відновлення споруд, пошкоджених під час війни.

Мостовий перехід через річку Серет у Тернополі відновлять з випробовуванням новітньої американської технології - використанням неметалевої склопластикової арматури. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Укрінформ.

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«Вперше в Україні тернопільські мостобудівники застосували американську технологію із використанням композитної неметалевої склопластикової арматури», - розповів Надал.

За його словами, данна технологія дозволяє суттєво зменшити вартість ремонту, а саму конструкцію мосту - зробити легшою та вдвічі міцнішою.

Технологічну документацію на виконання ремонтних робіт розробляли вже в Україні - фахівці кафедри аеропортів Національного транспортного університету.

Склопластикова арматура виготовлена на основі скловолокна з напиленням піску. Застосовується при високих навантаженнях і є найнадійнішим видом композитної арматури в світі. Така арматура в 2 рази міцніше на розрив, не іржавіє, в 9 разів легша від металевої арматури.

Використовують її в основному в фундаментах з підвищеними навантаженнями, при армуванні доріг, мостів, промислових підлог. Вона ефективніша та менш затратна, ніж традиційна сталева арматура, бо заміняє метал більш тонким діаметром.

Нині її успішно використовують у США, деяких країнах ЄС, Арабських Еміратах, Японії, Саудівській Аравії, зокрема, для будівництва мостів.