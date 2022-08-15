Американская технология восстановления мостов в будущем может быть использована при восстановлении построек, поврежденных во время войны.

Мостовой переход через реку Серет в Тернополе возобновят с испытанием новейшей американской технологии – использованием неметаллической стеклопластиковой арматуры. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает “Укринформ”.

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"Впервые в Украине тернопольские мостостроители применили американскую технологию с использованием композитной неметаллической стеклопластиковой арматуры", – рассказал Надал.

По его словам, данная технология позволяет существенно снизить стоимость ремонта, а саму конструкцию моста сделать легче и вдвое прочнее.

Технологическую документацию на выполнение ремонтных работ разрабатывали уже в Украине – специалисты кафедры аэропортов Национального транспортного университета.

Стеклопластиковая арматура изготовлена ​​на основе стекловолокна с напылением песка. Применяется при высоких нагрузках и является самым надежным видом композитной арматуры в мире. Такая арматура в 2 раза крепче на разрыв, не ржавеет, в 9 раз легче металлической арматуры.

Используют ее в основном в фундаментах с повышенными нагрузками, при армировании дорог, мостов, промышленных полов. Она более эффективна и менее затратна, чем традиционная стальная арматура, потому что заменяет металл более тонким диаметром.

В настоящее время ее успешно используют в США, некоторых странах ЕС, Арабских Эмиратах, Японии, Саудовской Аравии, в частности для строительства мостов.