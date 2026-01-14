На Тернопільщині викрили "нелегальну" АЗС

У Тернопільському районі податкова служба виявила автозаправну станцію, яка здійснювала роздрібну торгівлю пальним без обов’язкової ліцензії та з порушенням правил розрахунків із клієнтами. Про це повідомляє enkorr.ua з посиланням прес-службу ДПС у Тернопільській області.

Як виявили порушення

Підставою для фактичної перевірки стало звернення громадянки, яка поскаржилася на неможливість розрахуватися платіжною карткою на АЗС. Цей сигнал податківці розцінили як ознаку можливих порушень у сфері обігу пального та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Результати перевірки

Під час інспекції встановлено, що реалізація пального здійснювалася без видачі фіскальних розрахункових документів. Крім того, автозаправна станція працювала без чинної ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, що є прямим порушенням вимог податкового та ліцензійного законодавства.

Позиція податкової служби

У ДПС наголошують, що діяльність нелегальних АЗС має комплексні негативні наслідки. Йдеться не лише про порушення прав споживачів, які не отримують чеків, а й про ухилення від сплати податків та зборів до бюджету.

Ризики для споживачів і чиновників

Податківці також звертають увагу на потенційну небезпеку від реалізації пального без супровідних документів. Відсутність контролю за походженням і відповідністю пального українським стандартам може свідчити як про чистий бензин без домішок спиту, так і про невідому державним органам якість пального.

Загальноукраїнський контекст

Випадок на Тернопільщині не є поодиноким. Раніше правоохоронні та контролюючі органи повідомляли про виявлення “нелегальної” АЗС у Камінь-Каширському районі Волинської області, де підприємцю загрожує штраф у розмірі до 1,5 млн грн. Також у Одесі було викрито мережу «незаконних» автозаправних станцій. За даними галузевих видань, після сигналів про порушення в різних регіонах України припинила роботу щонайменше 21 АЗС.