На Тернопольщине разоблачили "нелегальную" АЗС

В Тернопольском районе налоговая служба обнаружила автозаправочную станцию, которая осуществляла розничную торговлю горючим без обязательной лицензии и с нарушением правил расчетов с клиентами. Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС в Тернопольской области.

Как обнаружили нарушения

Основанием для фактической проверки стало обращение гражданки, которая пожаловалась на невозможность рассчитаться платежной карточкой на АЗС. Этот сигнал налоговики расценили как признак возможных нарушений в сфере оборота горючего и применения регистраторов расчетных операций.

Результаты проверки

Во время инспекции установлено, что реализация горючего осуществлялась без выдачи фискальных расчетных документов. Кроме того, автозаправочная станция работала без действующей лицензии на розничную торговлю горючим, что является прямым нарушением требований налогового и лицензионного законодательства.

Позиция налоговой службы

В ГНС отмечают, что деятельность нелегальных АЗС имеет комплексные негативные последствия. Речь идет не только о нарушении прав потребителей, которые не получают чеков, но и об уклонении от уплаты налогов и сборов в бюджет.

Риски для потребителей и чиновников

Налоговики также обращают внимание на потенциальную опасность от реализации горючего без сопроводительных документов. Отсутствие контроля за происхождением и соответствием топлива украинским стандартам может свидетельствовать как о чистом бензине без примесей спита, так и о неизвестном государственным органам качестве топлива.

Общеукраинский контекст

Случай на Тернопольщине не является единичным. Ранее правоохранительные и контролирующие органы сообщали об обнаружении “нелегальной” АЗС в Камень-Каширском районе Волынской области, где предпринимателю грозит штраф в размере до 1,5 млн грн. Также в Одессе была разоблачена сеть "незаконных" автозаправочных станций. По данным отраслевых изданий, после сигналов о нарушениях в разных регионах Украины прекратила работу по меньшей мере 21 АЗС.