З нового року ціни на пальне зростуть

З 1 січня 2026 року в Україні стартує черговий етап підвищення акцизів на всі основні види пального. Це рішення формує очікування зростання цін на АЗС і поступового зближення українського паливного ринку з європейським.

Акцизи як ключовий драйвер зростання цін

Головною причиною подорожчання пального у 2026 році стане підвищення ставок акцизного податку. З 1 січня вони зростуть для всіх видів нафтопродуктів. Акциз на бензин збільшиться з 271,7 до 300,8 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне — з 215,7 до 253,8 євро, на автомобільний газ — зі 173 до 198 євро.

За оцінками енергетичних експертів, зростання податкового навантаження становитиме близько десяти відсотків, однак реальний ефект для споживача буде вищим. Трейдери традиційно використовують зміну акцизів як об’єктивну підставу для коригування цін у більший бік, закладаючи додаткові ризики та витрати.

Скільки додасть у ціні бензин і дизель

Більшість аналітиків прогнозують, що бензин і дизель у 2026 році подорожчають у середньому на дві–три гривні за літр. Це мінімальна оцінка, яка виходить виключно з податкових змін. За умови стабільних світових цін на нафту та відсутності логістичних потрясінь різких стрибків не очікується, проте ринок залишається вразливим до зовнішніх чинників.

Окремим фактором ризику є дефіцит дизельного пального, про який періодично повідомляють учасники ринку. У разі загострення цієї проблеми ціни можуть зрости швидше і сильніше, ніж передбачають базові прогнози.

Автогаз: економія зникає

Найбільш показові зміни очікують сегмент автогазу. Хоча номінальне подорожчання LPG прогнозується в межах однієї–двох гривень за літр, ключовою проблемою стає не сама ціна, а зникнення економічної вигоди.

Різниця між вартістю бензину та газу поступово скорочується. Якщо раніше встановлення газобалонного обладнання дозволяло швидко окупити вкладення, то зараз економія становить близько ста гривень на сто кілометрів пробігу. За таких умов інвестиції у ГБО втрачають сенс для більшості приватних автовласників.

Експерти очікують скорочення кількості нових установок ГБО. Автогаз залишатиметься економічно виправданим переважно для таксі та комерційного транспорту з великими щоденними пробігами.

Вплив зовнішніх факторів

Окрім акцизів, на ціни у 2026 році впливатимуть і зовнішні чинники. Серед них — світові котирування нафти, курс гривні, а також логістичні обмеження.

Зокрема, проблеми з портом Констанца в Румунії вже призводили до скорочення постачань дизельного пального. Хоча дефіциту як такого на ринку наразі немає, подібні ситуації створюють ризики які важко ігнорувати.

Водночас частина експертів звертає увагу на глобальну тенденцію до здешевлення нафтопродуктів. За їхніми оцінками, до початку 2026 року об’єктивних підстав для різкого подорожчання немає, а основні зміни будуть прив’язані саме до податкових новацій.

Зближення з європейськими цінами

Україна поступово наближається до європейської моделі ціноутворення на пальне. Наразі різниця між цінами в Україні та ЄС зберігається, але вона вже не є критичною. Якщо в Європі середня ціна бензину А-95 становить близько 1,60 євро за літр, то в Україні — приблизно 1,20–1,30 євро. Подальше зростання податкового навантаження логічно призведе і до зближення кінцевих цін.

Висновки

Початок 2026 року стане точкою, після якої пальне в Україні стабільно дорожчатиме в межах нової податкової реальності. Бензин і дизель додадуть кілька гривень за літр, автогаз втратить статус вигідної альтернативи, а ринок загалом продовжить рух у бік європейських стандартів.