У 2026 році підвищать податки на пальне: на скільки воно подорожчає

З 1 січня 2026 року набудуть чинності прийняті українською владою підвищені ставки акцизного податку на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. На думку законодавців, це частина поступового наближення українського податкового законодавства до європейських норм та стандартів.

Вартість пального на території України стрімко наближається до європейських показників. Зміни вплинуть на формування роздрібних цін у середньостроковій перспективі.

Нові акцизні ставки з 2026 року

Акцизний податок буде збільшено на всі основні види пального. Зміна ставок відповідає зобов’язанням України щодо гармонізації податкової політики з ЄС. Також посилення податкового тиску на українців є однією з вимог МВФ.

Бензин: з 271.7 євро до 300.8 євро за 1000 літрів

Дизельне пальне: з 215.7 євро до 253.8 євро за 1000 літрів

Скраплений газ (LPG): з 173 євро до 198 євро за 1000 літрів

Зростання податкового навантаження означає, що нафтотрейдери отримають додаткові витрати при імпорті та реалізації пального, що неминуче позначиться на роздрібних цінах.

Прогноз подорожчання пального

За оцінками Національного банку України, нові акцизи спричинять поступове, але відчутне зростання вартості пального для споживачів.

Бензин: подорожчання на 1.5–2.5 гривні за літр

Дизельне пальне: подорожчання на 2–3 гривні за літр

Скраплений газ: подорожчання на 1–1.8 гривні за літр

Очікується, що вплив на ціни буде розтягнутий у часі, адже оператори ринку враховуватимуть залишки пального, динаміку міжнародних котирувань та курс євро. Найпомітніше зростання можливе у першому кварталі 2026 року.

Що це означає для споживачів та бізнесу

Зміни відчують як приватні водії, так і логістичні компанії, для яких пальне є ключовою статтею витрат. Вплив на ціни транспортних послуг може проявитися впродовж перших місяців року. Разом із тим підвищення акцизів є передбачуваним кроком, який дозволяє державі планувати бюджетні надходження та впевнено рухатися у напрямку європейської інтеграції.