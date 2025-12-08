В 2026 году повысят налоги на топливо: на сколько оно подорожает

С 1 января 2026 года вступят в силу принятые украинскими властями повышенные ставки акцизного налога на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Это является частью постепенного приближения украинского налогового законодательства к европейским нормам и стандартам.

Стоимость топлива на территории Украины стремительно приближается к европейским показателям. Изменения повлияют на формирование розничных цен в среднесрочной перспективе.

Новые акцизные ставки с 2026 года

Акцизный налог будет увеличен на все основные виды топлива. Изменение ставок соответствует обязательствам Украины по гармонизации налоговой политики с ЕС. Также усиление налогового давления на украинцев является одним из требований МВФ.

Бензин: с 271.7 евро до 300.8 евро за 1000 литров

Дизельное топливо: с 215.7 евро до 253.8 евро за 1000 литров

Сжиженный газ (LPG): с 173 евро до 198 евро за 1000 литров

Рост налоговой нагрузки означает, что нефтетрейдеры получат дополнительные расходы при импорте и реализации горючего, что неизбежно скажется на розничных ценах.

Прогноз подорожания горючего

По оценкам Национального банка Украины, новые акцизы повлекут постепенный, но ощутимый рост стоимости топлива для потребителей.

Бензин: подорожание на 1.5–2.5 гривны за литр

Дизельное топливо: подорожание на 2–3 гривны за литр

Сжиженный газ: подорожание на 1–1.8 гривны за литр

Ожидается, что влияние на цены будет растянут во времени, ведь операторы рынка будут учитывать остатки топлива, динамику международных котировок и курс евро. Самый заметный рост возможен в первом квартале 2026 года.

Что это означает для потребителей и бизнеса

Изменения почувствуют как частные водители, так и логистические компании, для которых топливо является ключевой статьей расходов. Влияние на цены транспортных услуг может проявиться в течение первых месяцев года. Вместе с тем повышение акцизов является предсказуемым шагом, который позволяет государству планировать бюджетные поступления и уверенно двигаться в направлении европейской интеграции.