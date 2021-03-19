У Миколаївській області розпочинає працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

З понеділка, 22 березня, на автомобільній дорозі М-05 (Київ – Одеса) запрацює камера фіксації правопорушень, яка контролюватиме дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також: Камери не допомагають: у Київській області аварійність зросла на 45%

Розміщення камери: на 294 км+260 (47.974214384 30.309845019) автодороги М-05, смт Криве Озеро в напрямку Києва.

У поліції стверджують, що місце розташування камери автофіксації обрали через значну кількість виявлених на ньому порушень швидкісного режиму.