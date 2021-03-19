В Николаевской области начинает работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД

С понедельника, 22 марта, на автомобильной дороге М-05 (Киев – Одесса) заработает камера фиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Размещение камеры: на 294 км+260 (47.974214384 30.309845019) автодороги М-05, пгт Кривое Озеро в направлении Киева.

В полиции утверждают, что место расположения камеры автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на нем нарушений скоростного режима.