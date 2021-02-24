На трасі Київ-Одеса приберуть наземні переходи і майже всі ліві розвороти. Про це повідомив заступник голови ЄБРР в Україні

Проект реконструкції дороги міжнародного значення М-05, який фінансують Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), передбачає заміну на трасі Київ-Одеса для безпеки руху наземних пішохідних переходів на підземні або надземні.

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Як повідомив заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок, також буде закрито 21 із 23 лівих розворотів, які наразі є на маршруті.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Кабінет Міністрів України наприкінці 2020 року уклали кредитну угоду на EUR450 млн щодо проекту "Розвиток транс'європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)". Кошти буде спрямовано на капітальний ремонт автодороги М-05 Київ-Одеса і будівництво Північного обходу Львова.