На трассе Киев – Одесса уберут наземные переходы и почти все левые развороты. Об этом сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине.

Проект реконструкции дороги международного значения М-05, который финансируют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), предусматривает замену на трассе Киев – Одесса для безопасности движения наземных пешеходных переходов на подземные или надземные.

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Как сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий во время форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, также будет закрыт 21 из 23 левых разворотов, которые сейчас есть на маршруте.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Кабинет Министров Украины в конце 2020 года заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)". Средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев – Одесса и строительство Северного обхода Львова.