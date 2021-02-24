"Укравтодор" намерен провести антикоррупционную реформу: весь процесс закупок будет сертифицирован.

"Укравтодор" в 2021 году планирует сертифицировать процесс закупок в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в части противодействия коррупции. Также в этом году планируется создание открытых реестров асфальто-бетонных заводов и калькулятора расчета опыта подрядчика. Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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"Укравтодор" будет первым институтом, который поддержит ЕБРР с точки зрения противодействия коррупции. Больше 30 специалистов-консультантов будут вовлечены во все процессы дорожного агентства от этапа закупок до принятия дорог в эксплуатацию. Весь процесс закупок будет сертифицирован", – отметил Кубраков.

Глава "Укравтодора" добавил, что такую ​​практику ЕБРР планирует распространить на все государственные учреждения, с которыми банк сотрудничает в Украине.

Также в 2021 году планируется перевод всей документации "Укравтодора" в электронный формат, создание открытых реестров асфальто-бетонных заводов и калькулятора расчета опыта подрядчика.