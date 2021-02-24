"Укравтодор" має намір провести антикорупційну реформу: весь процес закупівель буде сертифікований.

"Укравтодор" в 2021 році планує сертифікувати процес закупівель в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) в частині протидії корупції. Також в цьому році планується створення відкритих реєстрів асфальто-бетонних заводів і калькулятора розрахунку досвіду підрядника. Про це повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

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"Укравтодор" буде першою інституцією, яку підтримає ЄБРР з точки зору протидії корупції. Більше 30 фахівців-консультантів будуть залучені в усі процеси дорожнього агентства від етапу закупівель до прийняття доріг в експлуатацію. Весь процес закупівель буде сертифікований ", – зазначив Кубраков.

Глава "Укравтодору" додав, що таку практику ЄБРР планує поширити на всі державні установи, з якими банк співпрацює в Україні.

Також в 2021 році планується переклад всієї документації "Укравтодору" в електронний формат, створення відкритих реєстрів асфальто-бетонних заводів і калькулятора розрахунку досвіду підрядника.